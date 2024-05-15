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عربي-دولي
عمره 19 عاما.. الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جندي خلال المعارك في غزة
Lebanon 24
15-05-2024
|
01:25
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أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي آخر خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب إيرا يائير غيسبان، البالغ من العمر 19 عاما، لقي مصرعه خلال مشاركته في المعارك جنوبي قطاع غزة، حيث تجري هناك اشتباكات عنيفة.
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وبمقتل هذا الجندي، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 621 قتيلا، بين ضابط وجندي.
يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما لا يقل عن 13 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك بقطاع غزة، أمس الثلاثاء، من بينهم 4 "جروحهم خطيرة". (سكاي نيوز)
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