23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وسط "أسوأ وضع" للعلاقات منذ بدء الحرب.. تحذير إسرائيلي من تحرك مصري
Lebanon 24
15-05-2024
|
02:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر مسؤولون إسرائيليون من أن القاهرة "ربما تتوقف عن ممارستها لدور الوسيط" في المحادثات الرامية إلى التوصل صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، معتبرين أن العلاقات بين مصر وإسرائيل "وصلت إلى مرحلتها الأسوأ" منذ بدء الحرب.
Advertisement
وأعرب المسؤولون لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، التي لم تسمهم، عن مخاوفهم من أن الأزمة بين مصر وإسرائيل "قد تتفاقم" في ظل استمرار القتال في غزة، وبالتحديد في مدينة رفح الحدودية أقصى جنوبي القطاع، في وقت قررت فيه القاهرة التوقف عن إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه.
وتتبادل مصر وإسرائيل الاتهامات بخصوص عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث يعتبر الجانب الإسرائيلي أن مصر أوقفت دخول المساعدات لزيادة الضغط الدولي على إسرائيل، وفق هآرتس. فيما رفضت القاهرة في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، "سياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي".
وحذر المسؤولون في حديثهم لهآرتس، من أن الأوضاع "قد تزداد سوءاً وتنسحب مصر من الوساطة" فيما يتعلق بمحاولات الوصول لوقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن، بجانب "احتمالية تأثر التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين البلدين بشكل سلبي"، حال لم يتم حل الأزمة.
وقال أحد المسؤولين للصحيفة الإسرائيلية: "الوضع مع مصر حاليا هو الأسوأ منذ بدء الحرب".
فيما قال آخر: "أبدى المصريون تفهما لموقفنا في بداية الحرب، وأدركوا أهمية تفكيك قدرات حماس العسكرية، وقدرتها على الحكم (في غزة) بعد 7 تشرين الأول".
وأضاف الأخير أن موقف مصر "تحوّل" مع بدء الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح، موضحا أنهم (المصريون) "يحاولون عرقلتنا وفرض نهاية للحرب. هذا أمر لم يحدث أبدا من قبل، حتى خلال عملياتنا السابقة في غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن تصوير مشاهد لرفع العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وانتشارها بشدة، "جعل من الصعب على مصر سياسيا الاستمرار في إدارة المعبر، دون اتهامها بالتعاون مع إسرائيل في عمليتها العسكرية".
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين: "نتفهم أن ذلك يسبب لهم مشكلة مع الرأي العام. لكن رد فعلهم، تسبب في وقف نقل المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، وهذا رد فعل مبالغ فيه".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد كتب على منصة "إكس"، أن "العالم يحمّل إسرائيل مسؤولية الملف الإنساني، لكن مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في غزة أصبح الآن في أيدي أصدقائنا المصريين".
ولفت إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن "ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح، بما يسمح باستمرار نقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
15:01 | 2024-05-14
14/05/2024 03:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن كاد يموت.. وجراحة خطيرة أنقذت حياته
Lebanon 24
بايدن كاد يموت.. وجراحة خطيرة أنقذت حياته
08:00 | 2024-05-14
14/05/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما قياديّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في صور؟
Lebanon 24
أحدهما قياديّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في صور؟
16:50 | 2024-05-14
14/05/2024 04:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن "غارة صور"... ماذا كشف مصدر قياديّ فلسطيني عن المستهدفين؟
Lebanon 24
آخر المعلومات عن "غارة صور"... ماذا كشف مصدر قياديّ فلسطيني عن المستهدفين؟
16:08 | 2024-05-14
14/05/2024 04:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غير مألوف شهدته إسرائيل اليوم: "حزب الله" يضرب في كلّ مكان
Lebanon 24
مشهد غير مألوف شهدته إسرائيل اليوم: "حزب الله" يضرب في كلّ مكان
13:00 | 2024-05-14
14/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:49 | 2024-05-15
الجيش الأوكراني يعلن سحب بعض قواته من أجزاء في منطقة خاركيف
06:14 | 2024-05-15
في كاليدونيا الجديدة... قتيلان ومئات المصابين بأعمال عنف
06:04 | 2024-05-15
"فوراً"... الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف عملياتها في رفح
05:55 | 2024-05-15
بالصواريخ الثقيلة... هكذا ردّ "الحزب" على اغتيال حسين مكي
05:47 | 2024-05-15
الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية
05:30 | 2024-05-15
تقرير لـ"The Hill": رفح هي "الخط الأحمر" لبايدن
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
15/05/2024 13:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
15/05/2024 13:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
15/05/2024 13:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24