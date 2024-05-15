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بالفيديو... اندلاع حريق كبير في سوق شهير وسط إسطنبول

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:10
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اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير المعروف بالسوق المصري، في منطقة إمينونو في وسط إسطنبول في تركيا.

وقال عمدة الفاتح محمد إرجون توران: "اندلع حريق من مدخنة. وتدخلت فرق الإطفاء لدينا على الفور. وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه. ويجري إخلاء الدخان الموجود على السطح".

وأكد على أنه "لم تحدث أضرار جسيمة في البازار"، مشيرا إلى أن "الحرائق تشكل خطرا كبيرا على المباني التاريخية في المنطقة". (روسيا اليوم)
 
 
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