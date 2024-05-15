بالفيديو... اندلاع حريق كبير في سوق شهير وسط إسطنبول

İstanbul'da Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.https://t.co/ItUwqMai4v pic.twitter.com/2qhTHoxthT
— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) May 15, 2024
İstanbul'da Eminönü'nde Mısır Çarşı'sında yangın çıktı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.https://t.co/ItUwqMai4v pic.twitter.com/2qhTHoxthT
📌İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı.
📌Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
📌Yangının, tarihi çarşının içinde yer alan bir restoranın baca kısmında başladığı öğrenildi. pic.twitter.com/NN5wA1k1i8
— Ekip Haber (@ekiphabercom) May 15, 2024
📌İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı.
📌Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
📌Yangının, tarihi çarşının içinde yer alan bir restoranın baca kısmında başladığı öğrenildi. pic.twitter.com/NN5wA1k1i8