بالفيديو... اندلاع حريق كبير في سوق شهير وسط إسطنبول

📌İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı.



📌Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



📌Yangının, tarihi çarşının içinde yer alan bir restoranın baca kısmında başladığı öğrenildi. pic.twitter.com/NN5wA1k1i8