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عربي-دولي

الجيش الأوكراني يعلن سحب بعض قواته من أجزاء في منطقة خاركيف

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:49
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أعلن الجيش الأوكراني أنه اضطر إلى التراجع في بعض أجزاء الجبهة الشمالية في منطقة خاركيف، حيث تشن روسيا هجوما جديدا منذ العاشر من أيار.

وشنّت موسكو هجوما بريا كبيرا مفاجئا على المنطقة، الأسبوع الماضي، في إطار سعيها للتقدم على خطوط الجبهة، في وقت تعاني فيه كييف للحصول على العتاد والعديد.
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وقالت هيئة الأركان الأوكرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في بعض المناطق قرب لوكيانتسي وفوفتشانسك وبسبب قصف العدو وهجوم للمشاة، تراجعت وحداتنا باتجاه مواقع مناسبة أكثر لإنقاذ أرواح جنودنا وتجنب تسجيل خسائر. والمعركة مستمرة".
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