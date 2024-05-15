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عربي-دولي
استغرق رسمها 3 سنوات.. الكشف عن أول لوحة للملك تشارلز (صور)
Lebanon 24
15-05-2024
|
06:56
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كشف الملك تشارلز الثالث عن أول لوحة له منذ توليه العرش.
وتظهر اللوحة التي رسمها الفنان جوناثان يو، الملك ويداه متشابكتان فوق مقبض سيفه وفراشة ترفرف فوق كتفه الأيمن. وألقى تشارلز أول نظرة له على اللوحة في قصر باكنغهام.
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وبدأ يو في رسم الصورة قبل أكثر من عام، قبل أن يصبح تشارلز ملكا، خلال جلسة في منزل أمير ويلز آنذاك "هايغروف" في حزيران 2021. وعقدت الجلسة الأخيرة في تشرين الثاني 2023 في كلارنس هاوس، أحد مقرات إقامة الملك في لندن.
وقال يو: "عندما بدأت هذا المشروع، كان جلالة الملك مازال صاحب السمو الملكي أمير ويلز، ومثل الفراشة التي رسمتها وهي تحوم فوق كتفه، تطورت هذه الصورة مثل تغير دور الشخصية في حياتنا العامة".
ومن المقرر أن تعرض هذه الصورة في معرض فيليب مولد بلندن، بداية من 16 أيار حتى 14 حزيران. وبداية من نهاية اب، ستعرض في قاعة درابرز، بأنحاء البلدة.
ورسمت الصورة للاحتفال بمرور 50 عاما على عضوية تشارلز في شركة درابرز، التي تأسست منذ أكثر من 600 عام باعتبارها جمعية تجارية لتجار الصوف. (روسيا اليوم)
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