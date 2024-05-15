23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحذير في إسرائيل من تهديد دولة عربيّة لتل أبيب... هذا ما قاله دبلوماسيّ سابق
Lebanon 24
15-05-2024
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة والمحلل السياسي الإسرائيلي حاييم كورين إن تهديدات المصريين بقطع العلاقات مع إسرائيل يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
وأضاف كورين خلال حديثه مع إذاعة 103FM الإسرائيلية، أن المصريين في وضع اقتصادي سيئ بالفعل، ولا يتحملون عدم استقرار على حدودهم الشرقية أكثر من ذلك.
Advertisement
وقال: "التهديد بتجميد أو إلغاء اتفاق السلام يؤكد أننا أمام وضع مقلق في موقفهم تجاهنا".
وأوضح أن "مجرد التلويح بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ومسألة التهديدات بتجميد اتفاق السلام، يعد تفاقماً مقلقاً للموقف المصري تجاهنا، وينبع من عدة أسباب يجب على تل أبيب أن تنتبه إليها".
وتابع:"أفترض أن قادتنا يتفاوضون مع المصريين بما يتجاوز المناوشات العلنية، ويحاولون خفض مستوى النيران قليلا، لكن المصريون يتعرضون لضغوط كبيرة، ليس فقط لأننا والشيعة الإيرانيون يجلسون على حدودهم في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتأثرت إيراداتهم من قناة السويس بشكل كبير، ومع ذلك فإن مصر في وضع اقتصادي سيء مما ذهبوا إليه حتى الآن".
وأوضح السفير الإسرائيلي السابق، أن التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، حتى لو جاءت لتخدم موقفا من شأنه أن يخدم السياسة المصرية.
وأشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي توجه إلى وزراء الخارجية في أوروبا وطلب منهم أن يتدخلوا لمنع تدهور العلاقات مع مصر، مضيفا أن الحديث مع المصريين يشير إلى توتر كبير في العلاقات.
وأضاف:" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لم يقرر ما سيحدث في اليوم التالي من الحرب، مما يجعل الأمر صعبًا على سياسة تل أبيب الخارجية، ومن الواضح بالنسبة لي أن الجيش الإسرائيلي يواجه أيضًا صعوبة في معرفة كيف سيستمر في العمل خلال تلك المرحلة، ليس لدينا رؤية لليوم التالي، وهذا يقلق المصريين بشدة، وسأسعى جاهداً للتوصل إلى تفاهم حتى لا يؤدي إلى تفاقم الوضع". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
15:01 | 2024-05-14
14/05/2024 03:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما قياديّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في صور؟
Lebanon 24
أحدهما قياديّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في صور؟
16:50 | 2024-05-14
14/05/2024 04:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن "غارة صور"... ماذا كشف مصدر قياديّ فلسطيني عن المستهدفين؟
Lebanon 24
آخر المعلومات عن "غارة صور"... ماذا كشف مصدر قياديّ فلسطيني عن المستهدفين؟
16:08 | 2024-05-14
14/05/2024 04:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غير مألوف شهدته إسرائيل اليوم: "حزب الله" يضرب في كلّ مكان
Lebanon 24
مشهد غير مألوف شهدته إسرائيل اليوم: "حزب الله" يضرب في كلّ مكان
13:00 | 2024-05-14
14/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معقول صار هيك؟".. نجم "الهيبة" السوري يُفاجئ الجمهور بشكله الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"معقول صار هيك؟".. نجم "الهيبة" السوري يُفاجئ الجمهور بشكله الجديد (فيديو)
00:50 | 2024-05-15
15/05/2024 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:49 | 2024-05-15
أردوغان: "حماس" هي خط الدفاع الأول للأناضول
08:44 | 2024-05-15
في دولة عربيّة... الكشف عن قضية فساد بطلها رجل أعمال و5 موظفين!
08:41 | 2024-05-15
حماس: لا دخل لنا بأي أعمال تخريبية تستهدف الأردن
08:27 | 2024-05-15
الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر (فيديو)
07:37 | 2024-05-15
في هجوم حاد.. وزير إسرائيلي سابق: السنوار يدير الحرب أفضل من نتنياهو
06:56 | 2024-05-15
استغرق رسمها 3 سنوات.. الكشف عن أول لوحة للملك تشارلز (صور)
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
15/05/2024 15:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
15/05/2024 15:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
15/05/2024 15:57:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24