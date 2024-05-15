الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر (فيديو)

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر، وكذا استهداف السفينة "Destiny " في البحر الأحمر أيضا بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة. 15_05_2024م

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