الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر (فيديو)

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر، وكذا استهداف السفينة "Destiny " في البحر الأحمر أيضا بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة. 15_05_2024م
pic.twitter.com/9aMnDxtO52
— العميد يحيى سريع (@army21ye) May 15, 2024
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر، وكذا استهداف السفينة "Destiny " في البحر الأحمر أيضا بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن إلى موانئ فلسطين المحتلة. 15_05_2024م
pic.twitter.com/9aMnDxtO52