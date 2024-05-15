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عربي-دولي

حماس: لا دخل لنا بأي أعمال تخريبية تستهدف الأردن

Lebanon 24
15-05-2024 | 08:41
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عبرت حركة حماس عن استهجانها من تسريبات إعلامية تشير إلى علاقتها بأعمال وصفت بأنها "تخريبية" تم التخطيط لتنفيذها في الأردن.

وأكدت حماس في بيان أن الحركة لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
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 وصرح مصدر مسؤول أن الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن.

وأوضح المصدر أن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر آذار الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية.

وقال المصدر إنه في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.

ونقل تقرير لرويترز صباح اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أردنية مطلعة، فإن المشتبهين بتنفيذ عملية التهريب هم مواطنون أردنيون من أصول فلسطينية". (سكاي نيوز عربية)
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