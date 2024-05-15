23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في دولة عربيّة... الكشف عن قضية فساد بطلها رجل أعمال و5 موظفين!
Lebanon 24
15-05-2024
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحالت نيابة الأموال العامة في مصر 5 موظفين في مصلحة الجمارك ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهريب مواد غذائية وأدوية محظورة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هربوا أيضا بضائع محلية الصنع قيمتها نحو 13 مليون جنيه. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. ماذا في المعلومات؟
Lebanon 24
مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. ماذا في المعلومات؟
15/05/2024 17:59:02
15/05/2024 17:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. والسلطات تتحرك
Lebanon 24
مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مصر.. والسلطات تتحرك
15/05/2024 17:59:02
15/05/2024 17:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل رجل أعمال يهودي في مصر ووزارة الخارجية تتابع القضية
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل رجل أعمال يهودي في مصر ووزارة الخارجية تتابع القضية
15/05/2024 17:59:02
15/05/2024 17:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال مصري يسقط من الطابق السابع... ما السبب؟
Lebanon 24
رجل أعمال مصري يسقط من الطابق السابع... ما السبب؟
15/05/2024 17:59:02
15/05/2024 17:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
مصر
رجل أعمال
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ مساء اليوم في الضاحية الجنوبية... ما هي طبيعته؟
15:01 | 2024-05-14
14/05/2024 03:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"معقول صار هيك؟".. نجم "الهيبة" السوري يُفاجئ الجمهور بشكله الجديد (فيديو)
Lebanon 24
"معقول صار هيك؟".. نجم "الهيبة" السوري يُفاجئ الجمهور بشكله الجديد (فيديو)
00:50 | 2024-05-15
15/05/2024 12:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما قياديّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في صور؟
Lebanon 24
أحدهما قياديّ في "الحزب"... من استهدفت إسرائيل في صور؟
16:50 | 2024-05-14
14/05/2024 04:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن "غارة صور"... ماذا كشف مصدر قياديّ فلسطيني عن المستهدفين؟
Lebanon 24
آخر المعلومات عن "غارة صور"... ماذا كشف مصدر قياديّ فلسطيني عن المستهدفين؟
16:08 | 2024-05-14
14/05/2024 04:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد غير مألوف شهدته إسرائيل اليوم: "حزب الله" يضرب في كلّ مكان
Lebanon 24
مشهد غير مألوف شهدته إسرائيل اليوم: "حزب الله" يضرب في كلّ مكان
13:00 | 2024-05-14
14/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:50 | 2024-05-15
إصابة 24 شخصا بينهم أطفال في هجوم على مسجد في نيجيريا
10:30 | 2024-05-15
لا تغييرات في هيئة الأركان.. بوتين يجتمع بقادة المناطق العسكرية الروسية
10:10 | 2024-05-15
من دبي إلى اسطنبول... هذا ما حاول إسرائيليان تهريبه! (فيديو)
09:45 | 2024-05-15
تعيينات وإعفاءات... أوامر ملكية جديدة في السعودية هذه تفاصيلها
09:18 | 2024-05-15
حادثة مروّعة جدّاً تهزّ سلوفاكيا.. رئيس الوزراء تعرّض لإطلاق نار وحالته خطيرة
09:10 | 2024-05-15
لماذا لم تستهدف إسرائيل مكان سقوط منطادها الذي قصفه "الحزب"؟
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
15/05/2024 17:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
15/05/2024 17:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
15/05/2024 17:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24