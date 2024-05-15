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عربي-دولي

في دولة عربيّة... الكشف عن قضية فساد بطلها رجل أعمال و5 موظفين!

Lebanon 24
15-05-2024 | 08:44
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أحالت نيابة الأموال العامة في مصر 5 موظفين في مصلحة الجمارك ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهريب مواد غذائية وأدوية محظورة.


وكشفت التحقيقات أن المتهمين هربوا أيضا بضائع محلية الصنع قيمتها نحو 13 مليون جنيه. (روسيا اليوم)
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