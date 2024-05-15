في دولة عربيّة... الكشف عن قضية فساد بطلها رجل أعمال و5 موظفين!

أحالت نيابة الأموال العامة في مصر 5 موظفين في مصلحة الجمارك ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تهريب مواد غذائية وأدوية محظورة.





وكشفت التحقيقات أن المتهمين هربوا أيضا بضائع محلية الصنع قيمتها نحو 13 مليون جنيه. (روسيا اليوم)

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