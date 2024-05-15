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أردوغان: "حماس" هي خط الدفاع الأول للأناضول

Lebanon 24
15-05-2024 | 08:49
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء أنه "إذا لم يتم إيقاف إسرائيل فستطمح عاجلاً أم آجلاً بأراضي الأناضول"، مضيفاً أن حركة حماس هي "خط الدفاع الأول للأناضول في غزة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الأعضاء البرلمانيين لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، إذ أضاف أردوغان "لا تفترضوا أن إسرائيل سوف تتوقف عند غزة ولا تفترضوا أن رام الله سوف تكون في أمان. إذا لم يتم إيقاف تلك الدولة الشرسة، فإنها سوف تضع عينها على الأناضول عاجلًا أم آجلًا بناء على وهم الأرض الموعودة"، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
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وأضاف رئيس تركيا قائلاً إن "ما يحدث في قطاع غزة لم نره من قبل وحتى هتلر لم يرتكب ما تم فعله في القطاع الفلسطيني".

 وتابع "إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين في غزة فقط. إنها تهاجمنا أيض
 
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