"نحن جاهزون"... هل بدأت مصر تحشد مدرعاتها على حدود رفح؟

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تزامناً مع بدء الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين الفلسطينيين عند الحدود مع مصر، ووسط تحذيرات القاهرة من مخاطر التهجير، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تظهر القوة العسكرية المصرية.ومن بينها، انتشر فيديو قيل إنه لانتشار الجيش المصري على الحدود مع رفح حديثاً.وأظهر المقطع مدرعات ودبابات عليها أعلام مصر وطائرة تحلق في الجو.كما ادعى ناشرو الفيديو أن الجيش المصري بات على الحدود قرب معبر رفح، في رسالة مفادها "نحن جاهزون لكلّ السيناريوهات"..وبينما حظي الفيديو بإعجابات كثيرة، تبين أنه قديم، حيث أرشد البحث إلى أنه يعود لتدريبات قديمة لا شأن لها بالتطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفقا لوكالة "فرانس برس". (العربية)