Advertisement

عربي-دولي

"نحن جاهزون"... هل بدأت مصر تحشد مدرعاتها على حدود رفح؟

Lebanon 24
15-05-2024 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1199883-638513856682249273.jpg
Doc-P-1199883-638513856682249273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزامناً مع بدء الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين الفلسطينيين عند الحدود مع مصر، ووسط تحذيرات القاهرة من مخاطر التهجير، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تظهر القوة العسكرية المصرية.
Advertisement

ومن بينها، انتشر فيديو قيل إنه لانتشار الجيش المصري على الحدود مع رفح حديثاً.

وأظهر المقطع مدرعات ودبابات عليها أعلام مصر وطائرة تحلق في الجو.

كما ادعى ناشرو الفيديو أن الجيش المصري بات على الحدود قرب معبر رفح، في رسالة مفادها "نحن جاهزون لكلّ السيناريوهات"..

وبينما حظي الفيديو بإعجابات كثيرة، تبين أنه قديم، حيث أرشد البحث إلى أنه يعود لتدريبات قديمة لا شأن لها بالتطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفقا لوكالة "فرانس برس". (العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2024-05-15
10:30 | 2024-05-15
10:10 | 2024-05-15
09:45 | 2024-05-15
09:18 | 2024-05-15
09:10 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24