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عربي-دولي

تعيينات وإعفاءات... أوامر ملكية جديدة في السعودية هذه تفاصيلها

Lebanon 24
15-05-2024 | 09:45
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية، حيث أمر بتعين الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، كما كلفه بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.
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وتم إعفاء عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وإعفاء الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها، وتعيينها مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم، أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، وتعيين مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

كما تمّ تعيين الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة، وعبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة، وعبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، و الدكتور عبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، والمهندس أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.
إلى ذلك، صدر أمر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
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