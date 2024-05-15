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عربي-دولي

من دبي إلى اسطنبول... هذا ما حاول إسرائيليان تهريبه! (فيديو)

Lebanon 24
15-05-2024 | 10:10
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ضبطت فرق الشرطة التركية في مطار إسطنبول، 73 سبيكة ذهبية تزن كل منها كيلوغراما واحدا، مخبأة في عربة أطفال قادمة من دبي.

وأوقفت فرق الشرطة الراكبين أثناء مغادرتهما بوابة الوصول في المحطة الدولية، وتم نقلهما إلى منطقة الأشعة السينية للتفتيش الجسدي.

وبفحص الجزء السفلي من عربة الأطفال التي كانت بحوزتهما، تم العثور على حقيبة مخبأة أسفلها تتضمن 73 سبيكة ذهبية، فتم القبض عليهما. (روسيا اليوم)
 
 
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