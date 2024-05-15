من دبي إلى اسطنبول... هذا ما حاول إسرائيليان تهريبه! (فيديو)

İstanbul Havalimanı'nda 73 külçe altın ele geçirildi



İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, Dubai'den gelen 2 şüphelinin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş her biri bir kilogram ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi.https://t.co/tFtDhaS4o8