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عربي-دولي

إصابة 24 شخصا بينهم أطفال في هجوم على مسجد في نيجيريا

Lebanon 24
15-05-2024 | 10:50
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أعلنت الشرطة النيجيرية أن 24 مصليا على الأقل بينهم 4 أطفال أصيبوا بهجوم على مسجد شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الله هارونا، في بيان، إن المشتبه به، وهو من سكان المنطقة يبلغ من العمر 38 عاما، اعترف بأنه هاجم المسجد في قرية غادان النائية في كانو، بسبب "عداء بحت بعد خلاف عائلي طويل".
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وأضاف هارونا أن "التحليل الأولي للطب الشرعي يشير إلى حدوث انفجار بنزين، لكن التحقيق الكامل ما زال جاريا".

كما قامت الشرطة بتطويق مكان الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى في عاصمة الولاية.

وذكرت صحيفة "ديلي ترست" أن "المصلين كانوا محاصرين داخل المسجد، ما جعل من الصعب عليهم الهروب من الانفجار". (روسيا اليوم)
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