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أيرلندا.. الحكومة توافق على خطة لخفض المدفوعات للاجئين الأوكرانيين

Lebanon 24
15-05-2024 | 11:10
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قال وزير المالية الإيرلندي مايكل ماكغراث إن قرار الحكومة الإيرلندية خفض المساعدات للاجئين من أوكرانيا سيؤثر على 27 ألف لاجئ من أصل 86 ألف لاجئ أوكراني في البلاد.

 جاء ذلك في تصريحات لماكغراث لهيئة الإذاعة والتلفزيون RTE، حيث تابع: "بحسب تقديراتنا، فإن 86 ألفا من أصل 107 آلاف وصلوا من أوكرانيا موجودون في البلاد، وهذه التغييرات ستؤثر على نحو 27 ألفا منهم".

وكان مجلس الوزراء الإيرلندي قد قرر يوم أمس الثلاثاء خفض المدفوعات الأسبوعية للاجئين الأوكرانيين من 232 يورو إلى 38.8 يورو، وسيتم تنفيذ الإجراء على مدى 3 أشهر، وسيؤثر على الذين وصلوا إلى إيرلندا بين عام 2022 والأشهر الأولى من عام 2024، ويعيشون في مساكن توفرها لهم الحكومة. وفي ديسمبر الماضي، تم الإعلان عن إجراءات مماثلة، بما في ذلك تحديد مدة استخدام الإسكان العام إلى 90 يوما. لكن تخفيض المدفوعات ينطبق فقط على أولئك الذين وصلوا إلى إيرلندا بعد اذار 2024.

 وسبق أن قال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس إن الابتكارات ضرورية لاستقرار نظام الهجرة، ووصفها بـ "العادلة"، حيث سيحصل اللاجئون على نفس القدر من المزايا بغض النظر عن تاريخ وصولهم إلى البلاد.

( روسيا اليوم)
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