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غالانت يشن هجوما حاداً على نتنياهو: يجب اتخاذ قرارات حاسمة

Lebanon 24
15-05-2024 | 12:00
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اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت الى أن أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة.

وطالب غالانت في مؤتمر صحفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان أن إسرائيل لن تسيطر مدنيا على قطاع غزة.
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وقال: "نهاية عمليتنا العسكرية في غزة تتطلب عملا سياسيا في اليوم التالي للحرب".

 
واضاف: "جهودي لإثارة قضية الحكم في غزة بعد الحرب لم تجد استجابة من قبل حكومة نتنياهو. طالبت بإيجاد بديل لسلطة حماس ولم يستجب لطلبي ومعنى ذلك حكم عسكري في قطاع غزة وهو ما أرفضه".

وتابع غالانت: "ينبغي علينا القضاء على القدرات المدنية لحماس.. يجب العمل على إيجاد بدائل مدنية لحماس شريطة ألا تكون عدائية لنا".

وقال: "بعد اندلاع الحرب دعمت خطة لتكوين إدارة فلسطينية جديدة لا صلة لها بحماس لكنني لم أجد استجابة من الحكومة".

وتابع: "نستعين بالولايات المتحدة في حربنا الحالية ونقوم بتسوية خلافاتنا في الغرف المغلقة".
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