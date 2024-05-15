المنامة.. بدء توافد زعماء العرب للمشاركة في قمة البحرين الـ33

وصل 6 قادة إلى العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء، لحضور القمة العربية الـ33، فيما تأكد غياب رئيس لبنان وسلطان عمان عن فعالياتها.

وتنعقد هذه القمة في توقيت حرج للمنطقة العربية، حيث تأتي في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إلى المنامة لحضور القمة.

كما وصل رؤساء العراق عبد اللطيف رشيد، وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، وجزر القمر غزالي عثمان، وفق المصدر ذاته.

بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن الرئيس محمود عباس وصل المنامة، الأربعاء، للمشاركة في أعمال القمة.

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى البحرين مع وفد وزاري للمشاركة في القمة.

كذلك، أفادت وكالة الأنباء العمانية، الأربعاء، بأن الممثل الخاص للسلطان نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد، سيكون ممثلا للسلطان هيثم بن طارق بالقمة.

رغم ذلك، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريح صحفي الأربعاء، أن مستوى الحضور في القمة العربية التي تلتئم بقصر الصخير في المنامة، الخميس، سيكون "كبيرا".

( الأناضول)