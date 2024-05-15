مباحثات يمنية بريطانية بشأن التداعيات الأمنية بالبحر الأحمر

بحث رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، الأربعاء، مع وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، التطورات في منطقة البحر الأحمر، والتعاون في مجال الدفاع بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة البريطانية لندن التي وصلها ابن مبارك، الثلاثاء، في زيارة تستغرق عدة أيام.

وقالت الوكالة إن ابن مبارك بحث مع وزير الدفاع البريطاني "التطورات في اليمن والمنطقة، ومجالات الدعم والتعاون الثنائي في مجال الدفاع بين اليمن وبريطانيا".

كما بحث الجانبان" التطورات في البحر الأحمر على ضوء تهديد مليشيا الحوثي للملاحة الدولية، وفرص تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني على أهمية "تعزيز التعاون مع اليمن في مجال الدفاع، ودعم بلاده لإحلال السلام في اليمن"، وفق المصدر ذاته.

ونقلت الوكالة عن ابن مبارك تأكيده خلال اللقاء على "وقوف اليمن إلى جانب قضية فلسطين العادلة ورفضها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبتها بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف العدوان". ( الأناضول)