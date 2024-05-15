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نتنياهو : السلطة الفلسطينية أو أي كيانات آخرى لن يحكموا غزة

Lebanon 24
15-05-2024 | 13:10
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على وزير الدفاع يؤاف غالانت أن السلطة الفلسطينية أو أي كيانات آخرى لن يحكموا قطاع غزة.

 تصريحات نتنياهو جاءت ردا على إعلان غالانت أنه لن تكون هناك حكومة عسكرية في غزة.

وقال نتنياهو "لست على استعداد لاستبدال حمستان بفتحستان، الشرط الأول لليوم التالي هو القضاء على حماس والقيام بذلك دون أعذار".

وأضاف "منذ السابع من تشرين الأول اخذت قرارا بالقضاء على حماس، وقوات الجيش تعمل على هذا، وطالما حماس موجودة لا يمكن لاي أحد أن يدخل غزة لإدارتها مدنيا ولا حتى السلطة الفلسطينية ، الفلسطينيون في الضفة الغربية يؤيدون مجزرة 7 من تشرين الأول".

وقال "السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتحرض عليه". ( روسيا اليوم)

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