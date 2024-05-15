لامست أدنى مستوى في 11 أسبوعاً.. أسعار النفط تنخفض

تراجعت أسعار النفط بنحو 1%، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعا بعد أن أظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في الدول المتقدمة من المرجح أن يتراجع هذا العام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 81.76 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 77.42 دولارا للبرميل.

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وقللت الوكالة الدولية للطاقة من توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 اليوم الأربعاء بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، واستندت في ذلك بالأساس إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت الوكالة إن حجم الطلب على النفط في هذه الدول انكمش في الربع الأول هذا العام.



