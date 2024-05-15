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أميركا تفرض عقوبات على قائدين بقوات الدعم السريع السودانية

Lebanon 24
15-05-2024 | 14:05
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أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع في السودان، لدورهما في قيادة عمليات عسكرية في مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور (غرب).

 جاء ذلك في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية نشرته سفارة واشنطن لدى الخرطوم عبر صفحتها على "فيسبوك".

 وقال البيان: "تفرض الولايات المتحدة اليوم، عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع، هما علي يعقوب جبريل، وعثمان محمد حامد محمد، لدورهما في قيادة عمليات في دارفور".

 وأضاف أن "العملية العسكرية للدعم السريع لتطويق ومحاصرة الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور)، عرضت حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر".

 وأكد البيان على أن الولايات المتحدة "ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام، وفرض التكاليف على أولئك الذين يديمون الصراع في السودان، ومستعدون لاتخاذ تدابير إضافية ضد الأفراد والمؤسسات الذين يصعدون الحرب، بما في ذلك أي أعمال هجومية على الفاشر". ( الأناضول)

  

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