حدث أمني "صعب جداً" في غزة... حالة الطوارئ أعلنت في اسرائيل

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أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني "صعب جدا" في غزة، مساء اليوم.وذكرت أن عددا من المشافي الإسرائيلية تستعد لاستقبال جنود مصابين في غزة، بسبب "الحدث الأمني صعب جدا جدا".وأكدت وسائل إعلام اسرائيلية إصابة نحو 20 جنديا بينهم 9 بحالة خطيرة جراء إطلاق قذيفة صاروخية تجاه قوات الجيش الإسرائيلي شمال غزة، وأن اليوم الأربعاء شهد قتال عنيفا بين القسام وقوات الجيش الإسرائيلي في جباليا.وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات في القدس وتل ابيب وبئر السبع، بسبب عدد الاصابات الكبير.وفرض الجيش الإسرائيلي حظر شاملا على النشر.