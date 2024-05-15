ألمانيا ترفض التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة

أدانت ألمانيا، الأربعاء، دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كريستيان فاغنر نائب متحدث وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين.

وأمس الثلاثاء، قال بن غفير أثناء مشاركته في مسيرة بمستوطنة سديروت الجنوبية إنه "يجب أن نعود إلى غزة الآن، وعلينا تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة".

وتعليقا على ذلك، قال فاغنر: "نرفض بشدة أي احتلال أو طرد (للفلسطينيين) من غزة".

وأضاف: "أوضحنا ذلك مرارا وتكرارا أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة، وتساهم أيضا في تفاقم الوضع". ( الأناضول)