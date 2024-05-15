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إقتصاد

بأكثر من التوقعات.. مخزونات النفط الأميركية تتراجع

Lebanon 24
15-05-2024 | 15:38
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إنخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر أيار الجاري.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط انخفضت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجعها بمقدار 400 ألف برميل.
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كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 200 ألف برميل، واستقر مخزون المقطرات الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة.

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