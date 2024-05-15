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تعقيدات في المفاوضات.. هنية: نرفض أي تسوية تستبعد "حماس" بعد الحرب

Lebanon 24
15-05-2024 | 16:06
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رفض إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، اليوم الأربعاء، أي تسوية تستبعد حركة "حماس" بعد الحرب، مؤكداً تمسك الحركة بمطالبها بأن يؤدي أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى إنهاء الحرب في غزة.


وأشار هنية إلى تعقيدات المفاوضات الحالية بين "حماس" وإسرائيل، معتبرًا أن التعديلات التي أدخلها إسرائيل على المقترحات الأخيرة وضعت المفاوضات في طريق مسدود.

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وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على "استمرار المقاومة وتعاون حماس مع وسطاء مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

 
هذا ولفت هنية إلى أن "المقاومة في غزة تواصل تصديها للعدوان الإسرائيلي على مدار الشهور الثمانية الماضية، رغم الفارق في ميزان القوى".
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