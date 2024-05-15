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عربي-دولي

بوتين يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين

Lebanon 24
15-05-2024 | 18:22
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الخميس في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره شي جينبينغ ويحاول الحصول على دعم أكبر لجهوده الحربية في أوكرانيا.
وأظهرت الصور التي بثّها التلفزيون الروسي استقبال مسؤولين صينيين وحرس الشرف بوتين لدى نزوله من طائرته في بكين نحو.
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وهذه هي أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ إعادة انتخابه في آذار والثانية له إلى الصين خلال ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر.
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