بوتين يصل إلى الصين في زيارة تستغرق يومين

Advertisement

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الخميس في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره شي جينبينغ ويحاول الحصول على دعم أكبر لجهوده الحربية في أوكرانيا.وأظهرت الصور التي بثّها التلفزيون الروسي استقبال مسؤولين صينيين وحرس الشرف بوتين لدى نزوله من طائرته في بكين نحو.وهذه هي أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ إعادة انتخابه في آذار والثانية له إلى الصين خلال ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر.