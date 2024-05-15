الأمم المتحدة: شعب السودان عالق في جحيم من العنف

Advertisement

قالت الأمم المتحدة أن الشعب السوداني عالق في جحيم من أعمال العنف يُضاف إليه خطر مجاعة متفاقم بسبب موسم الأمطار وعقبات تحول دون وصول المساعدات.وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمانتين نكويتا سلامي الأربعاء خلال مؤتمر صحافي "بعد استمرار الحرب لأكثر من عام، أصبح شعب السودان محاصراً في جحيم من العنف الوحشي، المجاعة تقترب، والمرض يقترب، والقتال يقترب، ولا يوجد أي مخرج في الأفق".ولفتت إلى أنه "أمامنا ستة أسابيع فقط قبل موسم العجاف عندما يصبح الغذاء أقل توفرا وأكثر تكلفة"، مشيرة إلى أن "أكثر من 4 ملايين شخص على حافة المجاعة".وشدّدت على أن "هذا يتزامن مع موعدين آخرين هما بداية موسم الأمطار حين يصبح الوصول إلى السكان المحتاجين أكثر صعوبة، ونهاية موسم الزراعة الذي قد يفشل في حال لم نتمكن من توفير بذور للمزارعين".وقالت: "باختصار، شعب السودان يتجه نحو +عاصفة كاملة+ تزداد فتكاً كل يوم".وندّدت في هذا السياق بالعقبات غير المقبولة التي تواجهها المنظمات الإنسانية.