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عربي-دولي

"وادا" ترفع العقوبات المفروضة على تونس

Lebanon 24
15-05-2024 | 19:30
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رفعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" العقوبات التي فرضتها على تونس قبل أسبوعين وأدّت إلى اضطرابات في البلاد.
وقالت "وادا" التي تتخذ من مونتريال الكندية مقراً لها إنها "تلقّت تأكيداً بأن مرسوماً حكومياً مطلوباً قد دخل حيز التنفيذ" وأن الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات "نجحت في في تحقيق التزاماتها لاستعادة الامتثال" من خلال مواءمة قواعدها الوطنية مع مدونة مكافحة المنشطات العالمية.
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وأزيلت الوكالة التونسية من لائحة غير الممتثلين للوكالة الدولية بمفعولٍ فوري بعد التصويت من قبل اللجنة التنفيذية لـ "وادا".
وكانت الوكالة العالمية قد فرضت عقوبات على نظيرتها التونسية بسبب "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
ومُنعت تونس من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية كما رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ووعدت وزارة الشباب والرياضة باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
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