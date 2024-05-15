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عربي-دولي

متورط بقضية فساد كبيرة.. سجن وزير إيراني سابق

Lebanon 24
15-05-2024 | 23:17
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لتورطه في قضية فساد كبيرة، حُكم على وزير إيراني سابق بالسجن ثلاث سنوات، وفق ما نقلت صحيفة إيران الحكومية عن السلطة القضائية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي قوله إنه "بعد محاكمة حكم على وزير الزراعة السابق جواد ساداتي نجاد بالسجن ثلاث سنوات".
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تمت محاكمة الوزير في إطار قضية فساد واسعة مرتبطة باستيراد مدخلات ماشية إلى إيران ودين فيها 10 أشخاص.

ونادرا ما تتم إدانة عضو في الحكومة في قضية فساد في إيران.

وشغل ساداتي نجاد (51 عاما) منصب وزير الزراعة بين آب 2021 ونيسان 2023، عندما استقال بعد كشف القضية. وسبق له أن شغل منصب نائب عن مدينة كاشان (وسط).

كما أشارت السلطة القضائية إلى "استدعاء" وزيرين سابقين وتوجيه الاتهام إلى 45 شخصا في قضية فساد أخرى "بقيمة 3,7 مليار دولار" تتعلق بإحدى أكبر شركات تجارة الشاي في إيران.

في سبتمبر 2020 حكم القضاء على المسؤول القضائي السابق أكبر طبري بالسجن 31 عاما بتهمة الفساد، وهو من أشد الأحكام الصادرة بحق مسؤول سابق في إيران.

ويثير الكشف عن مثل هذه القضايا ضجة لأن البلاد تمر بوضع اقتصادي صعب منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة بعد انسحابها الأحادي عام 2018 من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.(سكاي نيوز)




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