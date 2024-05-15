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عربي-دولي

"متخلف عقليا"... هذا ما قاله ترامب عن بايدن بسبب سياسته تجاه إسرائيل

Lebanon 24
15-05-2024 | 23:18
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