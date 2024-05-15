Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعلق على غناء بلينكن في أحد الأندية بكييف

Lebanon 24
15-05-2024 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1200059-638514373689028422.jpg
Doc-P-1200059-638514373689028422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وقال إنه يؤدي عمله بشكل سيئ، حيث يؤدي أغنية في أحد الأندية في كييف بينما العالم يتمزق.

وقال ترامب في مقابلة مع المذيع الإذاعي هيو هيويت: "هذا ليس ما نحتاج إليه ... هذا ليس عملية انتقاء للتلفزيون، لقد قام بعمل سيئ للغاية، بينما العالم يتمزق".
Advertisement
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن بلينكن زار أحد نوادي الموسيقى في كييف، حيث غنى على خشبة المسرح مع إحدى الفرق الموسيقية المحلية.


انطلاقا من لقطات الفيديو التي نشرتها الصحيفة، قام وزير الخارجية الأميركي، جنبا إلى جنب مع الموسيقيين، بعزف أغنية يونغ عام 1989 Rockin 'in the Free World على الغيتار.
من جانبه قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن ما فعله بلينكن يشير إلى أن الغرب لا يهتم بالأوكرانيين الذين يتم إرسالهم إلى مفرمة اللحم في ساحة المعركة. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:40 | 2024-05-16
02:40 | 2024-05-16
02:00 | 2024-05-16
01:40 | 2024-05-16
01:35 | 2024-05-16
00:55 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24