قالت الباحثة في التراث والآثار والتاريخ هاجر الكريمي، إن الصورة التي نشرها مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ عن قرطاج خلال احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، ليست بريئة.



وتعليقا على ظهور مؤسس فيسبوك بقميص كُتب عليه عبارة "قرطاج يجب أن تدمر"، قالت الباحثة في عالمة الآثار: "هنيئا له بهذا العيد ولكن ما دخل قرطاج والمقولة التاريخية التي تدعو إلي تدميرها في مسيرته".

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وأعربت عن تفاجئها من الصورة التي نشرها مؤسس موقع "فيسبوك"، والتي تذكر بالعدوانية ضد الحضارة القرطاجية.



وأضافت الباحثة في التاريخ وعالمة الآثار هاجر الكريمي أن هذه الصورة تحمل كثيرا من الدلالات ولا تظنّنها بريئة كما أنها ليست جملة عابرة بل تحمل العديد من المعاني وفق تقديرها.



وقالت إن هذه الجملة التي لم يتفق العلماء على أنها كُتبت في مكان ما، لكن تم نقل معلومة على أن القائد الروماني كاتون CATON كان يختم بها خطاباته أمام مجلس الشيوخ باعتبار أن كل مشاكل روما وشعبها في ذلك الوقت كان من وجود قرطاجة.



وكان مؤسس موقع "فيسبوك" قد نشر بمناسبة عيد ميلاده الأربعين ألبوم صور يرتدي فيه قميصا باللون الأسود كتب عليه باللغة اللاتينية CARTHAGO DELENDA EST وهي عبارة تعني " قرطاج يجب أن تُدمر". (RT)