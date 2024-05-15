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عربي-دولي

بسبب "التعدي على صلاحيات أمير البلاد"... أمر ضبط وإحضار بحق نائب كويتي

Lebanon 24
15-05-2024 | 23:33
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أفادت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر قانونية بصدور أمر ضبط وإحضار في حق النائب السابق أنور الفكر، بناء على شكوى من وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الراي" أن القرار يأتي على خلفية ما أدلى به الفكر من كلام خلال إحدى الندوات الانتخابية تضمن تدخلا بصلاحيات أمير البلاد  الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
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ويوم الأربعاء، أكد الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، أن "الكويت أمانة في أعناقنا، ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها، سواء بالقول أو الفعل تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير، وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل جديةٍ وحزم لحفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها ولا أحد فوق القانون أيا كان موقعه أو صفته".
جدير بالذكر أن الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أدت اليمين الدستورية يوم الأربعاء أمام الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


ويوم الجمعة الماضي، أعلن أمير الكويت عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد". (RT)
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