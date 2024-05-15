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عربي-دولي

بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. اليكم آخر المعطيات عن حالة رئيس وزراء سلوفاكيا

Lebanon 24
15-05-2024 | 23:36
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أعلن وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كالينياك، أن حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في وقت سابق اليوم، خطيرة جدا، مشيراً إلى أن العملية الجراحية مستمرة.
وقال كالينياك في مؤتمر صحافي: "حالته خطيرة جدا. نصلي من أجل صحته. لا توجد أخبار جيدة حتى الآن. إنه في حالة خطيرة بالفعل".
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كما أضاف الوزير أن العملية الجراحية لا تزال مستمرة رغم مرور 3 ساعات ونصف الساعة.

محاولة اغتيال
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، قد تعرض في وقت سابق الأربعاء، لإطلاق نار ونقل إلى المستشفى بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد.

ونقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن، فيما أوقفت الشرطة المسلح المشتبه به في إطلاقه النار، حسب ما أفادت صحيفة "دينيك إن ديلي".
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