زلازل عنيفة بقوة 8 درجات.. العالم الهولندي يُحذر من الفترة الممتدة ما بين 17 و23 أيار!

حذر راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، من زلازل وشيكة ستقع حسب توقعاته الأسبوع المُقبل.



فقد شارك الخبير عبر حسابه على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، فيديو نقلا عن الهيئة الفلكية SSGEOS التي يرأسها يشرح فيه إمكانية وقوع هزات أرضية في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنها قوية وقد تصل إلى 7 أو 8 درجات.



وقال الراصد الهولندي في المقطع المصور، إنه من المرجح أن يؤدي التقارب بين هندسة الكواكب والقمر في الفترة بين 17 إلى 18 أيار الجاري وحتى في الفترة من 22 إلى 23 أيار إلى وقوع زلازل عنيفة، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر، وتعتبر الزلازل التي تفوق الدرجة السابعة في الأغلب زلازل مدمرة.



كما توقع استمرار النشاط الزلزالي المتزايد في الأسبوع الأخير من شهر مايو، لكنه لم يشير إلى المناطق حتى الآن.

SEISMIC STORM POTENTIAL | Planetary & Seismic Update 15 May 2024https://t.co/Ly2kwmZYoI — SSGEOS (@ssgeos) May 15, 2024 Advertisement

هلع في العالم

ويرأس الباحث الهولندي هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي"SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.



وقد تسببت توقعاته وتحذيراته في كثير من الهلع حول العالم، حيث ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.



وقد طالت بعض من تلك التوقعات عدة أماكن بالكرة الأرضية الفترة الماضية في شكل زلازل ضربت عدة بلدان، وبالطبع لم يفوت الباحث الهولندي الفرصة وذكّر متابعيه بأنه قد توقع تلك الزلازل في نشراته السابقة، بل حدد بعضاً من تلك المناطق التي ضربتها الزلازل.



"غير علمية"

يشار إلى أن كافة العلماء يرفضون نظريات الهولندي المثير للجدل، معتبرين أنها غير علمية، جازمين بألا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، وأنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من رابع المستحيلات. (العربية)





