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عربي-دولي

فيديو لبوتين يتحدث عن "تعزيز العلاقات" بين موسكو وصنعاء.. حقيقي أم مفبرك؟

Lebanon 24
16-05-2024 | 00:11
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تداول مستخدمون مقطعا مصورا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قيل إنه يتحدث فيه عن تعزيز العلاقات بين روسيا واليمن.
وأرفق الفيديو بتعليقات بأن "بوتين سيتحدث مع اليمن في المستقبل، لأن اليمن أصبح قوة لا تقهر. هل تفهم السعودية والإمارات معنى ذلك".
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ويظهر بوتين في الفيديو وهو يتحدث وتظهر ترجمة باللغة الإنكليزية، وبتعليق صوتي بترجمة باللغة العربية يتحدث عن تعزيز العلاقات بين روسيا واليمن.


وبعد التحقق من الفيديو تبين أنه يعود إلى 21 اذار، وحينها كان بوتين يتحدث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية.
ويظهر النص الحرفي باللغة الإنكليزية لما تحدث به بوتين من دون الإشارة إلى اليمن على الإطلاق.
وكانت شبكة أنصار الله على منصة إكس قد نشرت الفيديو، وقامت بعد ذلك بالتنويه إلى أن الفيديو غير صحيح وتم تعديله.
وتبين أن الفيديو تم تحريره وفبركته بتعليق صوتي لترجمة غير صحيحة ليظهر وكأن بوتين يتحدث عن تعزيز العلاقات بين موسكو وصنعاء. (الحرة)
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