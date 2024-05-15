Advertisement

عربي-دولي

تدمير 5 صواريخ "أتاكمز" تكتيكية أميركية.. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية

Lebanon 24
15-05-2024 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1200080-638514409848688225.jpg
Doc-P-1200080-638514409848688225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع عدد الصواريخ التكتيكية الأميركية الصنع "أتاكمز" التي تمكنت القوات الروسية من إسقاطها خلال 24 ساعة إلى 15 صاروخا، وكلها كانت موجهة إلى أراضي شبه جزيرة القرم.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم على الأراضي الروسية وإسقاط 5 صواريخ من طراز "أتاكمز" أميركية الصنع فوق أراضي شبه جزيرة القرم.
Advertisement


وجاء في بيان الوزارة: "في 15 مايو حوالي الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية العملياتية أميركية الصنع ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".


وأضاف البيان: "ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ تشغيلية تكتيكية فوق أراضي جمهورية القرم"، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأربعاء، أن الدفاعات الروسية أسقطت عدة صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية في غرب البلاد.

وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 10 صواريخ بعيدة المدى من نوع "أتاكمز" الأميركية فوق شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نجحت أيضا في تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مدينة بريانسك بمنطقة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:40 | 2024-05-16
02:40 | 2024-05-16
02:00 | 2024-05-16
01:40 | 2024-05-16
01:35 | 2024-05-16
00:55 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24