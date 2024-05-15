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عربي-دولي
تدمير 5 صواريخ "أتاكمز" تكتيكية أميركية.. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية
Lebanon 24
15-05-2024
|
23:41
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ارتفع عدد الصواريخ التكتيكية الأميركية الصنع "أتاكمز" التي تمكنت القوات الروسية من إسقاطها خلال 24 ساعة إلى 15 صاروخا، وكلها كانت موجهة إلى أراضي شبه جزيرة القرم.
فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم على الأراضي الروسية وإسقاط 5 صواريخ من طراز "أتاكمز" أميركية الصنع فوق أراضي شبه جزيرة القرم.
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وجاء في بيان الوزارة: "في 15 مايو حوالي الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية العملياتية أميركية الصنع ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ تشغيلية تكتيكية فوق أراضي جمهورية القرم"، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأربعاء، أن الدفاعات الروسية أسقطت عدة صواريخ وطائرات مسيرة أوكرانية في غرب البلاد.
وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 10 صواريخ بعيدة المدى من نوع "أتاكمز" الأميركية فوق شبه جزيرة القرم.
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نجحت أيضا في تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مدينة بريانسك بمنطقة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا.
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