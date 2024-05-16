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عربي-دولي

بالطيران المسير... "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهدافها مصفى حيفا

Lebanon 24
16-05-2024 | 00:33
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الخميس، أنها استهدفت مصفى حيفا النفطي الإسرائيلي بواسطة (الطيران المسير)، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".
وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مصفى حيفا النفطي بأراضينا المحتلة صباح اليوم الخميس الموافق 16/ 5 / 2024، بواسطة الطيران المسير".
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وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دك معاقل الأعداء".
وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" قبل أيام قليلة أنها استهدفت ميناء عسقلان النفطي الإسرائيلي بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور).
وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي". (RT)
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