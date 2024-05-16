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عربي-دولي

في الضفة الغربية... استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
16-05-2024 | 01:35
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قتل الجيش الإسرائيلي 3 أشخاص في طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم" خلال الليلة الماضية.
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وأوضحت أن الشبان الثلاثة في العشرينات من العمر مشيرة إلى وقوع إصابات أيضا.


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشهداء الثلاثة هم أيمن أحمد مبارك (26 عاما) وحسام عماد دعباس (22 عاما) ومحمد يوسف نصر الله (27 عاما)، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وكان الجيش الإسرائيلي قتل أمس الأربعاء فلسطينيا بالرصاص إثر مسيرة إحياء الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية تجمع المشاركون فيها عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.


 في الرابع من مايو، أكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قرب طولكرم 5 فلسطينيين بعد محاصرة مبنى مدى 12 ساعة في بلدة دير الغصون، ما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي أيضا.
وأشارت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس الفلسطينية يومها، إلى مقتل 3 من مقاتليها بينهم قائدها في طولكرم.
وتشهد الضفة الغربية منذ عامين تصاعدا في أعمال العنف، فاقمها هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الاول واندلاع الحرب في قطاع غزة.
واستشهد ما لا يقل عن 502 فلسطيني بنيران قوات إسرائيلية أو مستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.
وخلال الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 20 إسرائيليا على أيدي فلسطينيين في الضفة الغربية وإسرائيل. (سكاي نيوز)
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