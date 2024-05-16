ما سرّ رغبة بايدن في مناظرة ترامب مبكرا؟





وتأتي هذه الدعوة مع استمرار تراجع بايدن في استطلاعات الرأي، رغم إنفاق حملته عشرات الملايين من الدولارات على الدعاية الانتخابية، وعدم تأثر السباق بالمحاكمة الجنائية لمنافسه ترامب، إضافة إلى أن العديد من مزاياه الكبيرة من حيث التمويل والبنية التحتية، لم تتحول بعد إلى مكاسب سياسية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

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ووفقا للصحيفة، فقد كان الهدف من وراء هذه الخطوة لفت انتباه الأميركيين بشكل عاجل إلى "الخيار المصيري" الذي ينتظرهم في عام 2024، إذ لا طالما اعتقد مستشارو بايدن أن إدراك الناخبين أن المواجهة ستجمع بين بايدن وترامب، سيؤدي إلى تحسن شعبية الرئيس المنخفضة حاليا.



ووافق فريق ترامب بسرعة على الدعوة التي اشترط فيها بايدن الاكتفاء بإجراء مناظرتين رئاسيتين متلفزتين فقط، وشرع الملياردير المثير للجدل في مهاجمة خلفه، معتبرا على وسائل التواصل الاجتماعي أن منافسه كان "أسوأ مناظر واجهته على الإطلاق".



"مناورة بايدن"

وشكَّلت مناورة بايدن بتقديم موعد المناظرة اعترافا ضمنيا منه بتأخره في سباق إعادة انتخابه، مراهنا بذلك على أن تسريع جدول المناظرات سيدفع الناخبين بإعادة الانخراط في السياسة ومواجهة احتمالية عودة ترامب إلى السلطة.



ومع ذلك، فإن اقتراح إجراء أقرب مناظرة عامة في تاريخ التلفزيون يبقى وسيلة للتخفيف من المخاطر المحتملة لوضع رئيس يبلغ من العمر 81 عاما على خشبة المسرح بشكل مباشرة ولمدة 90 دقيقة كاملة، وفقا للصحيفة.



ومن خلال الموافقة على مناظرتين بدلا من الثلاث التي جرت عليها العادة، تحُدّ حملة بايدن من تعرضه للمخاطر. وبجدولة المواجهات بعيدا عن يوم الانتخابات، سيكون لدى كلا المرشحين أيضا فرصة للتعافي إذا ما تعثرا خلال المناظرات.



وتشير الصحيفة أيضا إلى الخطر الذي يمثله اقتراح تقديم المناظرات على ترامب، وذلك لأن بايدن أدى بشكل جيد في لحظات مهمة عندما كانت التوقعات منخفضة بشأنه - بما في ذلك مناظرات عام 2020 وخطاباته الأخيرة عن حالة الاتحاد.



وقال بايدن في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس" إن "دونالد ترامب خسر مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين لم يحضر مناظرة". وأضاف: "الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى.. سأفعل ذلك مرتين". في خطوة جاءت مفاجئة للكثيرين، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، منافسه الجمهوري دونالد ترامب، إلى تقديم موعد أول مناظرة رئاسية ضمن سباقهما نحو البيت الأبيض، بثلاثة أشهر عن موعدها المحدد سلفا.وتأتي هذه الدعوة مع استمرار تراجع بايدن في استطلاعات الرأي، رغم إنفاق حملته عشرات الملايين من الدولارات على الدعاية الانتخابية، وعدم تأثر السباق بالمحاكمة الجنائية لمنافسه ترامب، إضافة إلى أن العديد من مزاياه الكبيرة من حيث التمويل والبنية التحتية، لم تتحول بعد إلى مكاسب سياسية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".ووفقا للصحيفة، فقد كان الهدف من وراء هذه الخطوة لفت انتباه الأميركيين بشكل عاجل إلى "الخيار المصيري" الذي ينتظرهم في عام 2024، إذ لا طالما اعتقد مستشارو بايدن أن إدراك الناخبين أن المواجهة ستجمع بين بايدن وترامب، سيؤدي إلى تحسن شعبية الرئيس المنخفضة حاليا.ووافق فريق ترامب بسرعة على الدعوة التي اشترط فيها بايدن الاكتفاء بإجراء مناظرتين رئاسيتين متلفزتين فقط، وشرع الملياردير المثير للجدل في مهاجمة خلفه، معتبرا على وسائل التواصل الاجتماعي أن منافسه كان "أسوأ مناظر واجهته على الإطلاق".وشكَّلت مناورة بايدن بتقديم موعد المناظرة اعترافا ضمنيا منه بتأخره في سباق إعادة انتخابه، مراهنا بذلك على أن تسريع جدول المناظرات سيدفع الناخبين بإعادة الانخراط في السياسة ومواجهة احتمالية عودة ترامب إلى السلطة.ومع ذلك، فإن اقتراح إجراء أقرب مناظرة عامة في تاريخ التلفزيون يبقى وسيلة للتخفيف من المخاطر المحتملة لوضع رئيس يبلغ من العمر 81 عاما على خشبة المسرح بشكل مباشرة ولمدة 90 دقيقة كاملة، وفقا للصحيفة.ومن خلال الموافقة على مناظرتين بدلا من الثلاث التي جرت عليها العادة، تحُدّ حملة بايدن من تعرضه للمخاطر. وبجدولة المواجهات بعيدا عن يوم الانتخابات، سيكون لدى كلا المرشحين أيضا فرصة للتعافي إذا ما تعثرا خلال المناظرات.وتشير الصحيفة أيضا إلى الخطر الذي يمثله اقتراح تقديم المناظرات على ترامب، وذلك لأن بايدن أدى بشكل جيد في لحظات مهمة عندما كانت التوقعات منخفضة بشأنه - بما في ذلك مناظرات عام 2020 وخطاباته الأخيرة عن حالة الاتحاد.وقال بايدن في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس" إن "دونالد ترامب خسر مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين لم يحضر مناظرة". وأضاف: "الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى.. سأفعل ذلك مرتين".

"ترامب يفقد نفوذه"

وبقبوله عرض بايدن لإجراء المناظرتين، فقدَ ترامب كل نفوذه تقريبا للمطالبة بالمزيد من المناظرات، حيث سبق أن طلبت حملته بإجراء مناظرات شهرية، وقال بنفسه إنه وافق على مناظرة مع قناة فوكس نيوز في أكتوبر.



وأكدت حملة بايدن أن الرئيس سيشارك فقط في مناظرتين.



وقالت جينيفر أومالي ديلون، رئيسة الحملة: "أوضح الرئيس بايدن شروطه لإجراء مناظرتين مباشرتين، ووافق دونالد ترامب على تلك الشروط.. لا مزيد من الألعاب. لا مزيد من الفوضى. لا مزيد من الجدل حول المناظرات".



وكان الاتفاق بهذه السرعة المذهلة ممكنا، جزئيًا، لأن كبار المسؤولين في الحملتين كانوا منخرطين في محادثات سرية حول المناظرات قبل خطاب حملة بايدن، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على المناقشات.



وبحسب الصحيفة، كان لدى الحملتين مصلحة مشتركة في تجاوز لجنة المناظرات الرئاسية، التي أشرفت على الفعاليات منذ عام 1988.



كما أرادوا أيضا أن يواجه بايدن وترامب بعضهما البعض مباشرة، دون روبرت كينيدي الابن أو المرشحين المستقلين أو مرشحي الأحزاب الثالثة.



وعلق كينيدي على الخطورة، الأربعاء، معتبرا أن منافسيه كانوا "يتواطؤون"، مضيفا: "إنهم يخشون أن أفوز".



وفي إشارة إلى الاستعدادات التي سبقت إعلان الأربعاء، تحركت حملة بايدن في الأيام الأخيرة لإعادة جدولة حدث تمويل كبير في نيويورك كان مخططا له مساء 27 حزيران.



وإذا تم الالتزام بموعدي المناظرتين في يونيو وسبتمبر دون إضافة مواعيد أخرى، فسيرى الأميركيون المرشحين الرئاسيين للحزبين الديمقراطي والجمهوري وجها لوجه في وقت مبكر، قبل أن يتمكن معظم الناخبين من الحصول على أوراق الاقتراع الخاصة بهم للتصويت.



وبحسب الصحيفة، ستعطي هذه الجدولة المبكرة للمناظرات حملة بايدن مرونة أكبر في التخطيط للأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات. فبدلا من الانشغال بالتحضير لمناظرة أخرى، سيتمكن بايدن من التركيز على تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم مبكرا، والقيام بالأنشطة الدعائية الأخرى لحشد التأييد.



بالنسبة لكلا المرشحين، تسمح المواعيد المبكرة أيضا بوقت للتعافي من أداء غير منتظم محتمل.