Advertisement

عربي-دولي

صحيفة أميركية تكشف تفاصيل مقترح إسرائيلي سري لإنشاء إدارة بقيادة عربية في غزة

Lebanon 24
16-05-2024 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1200147-638514499032957049.jpg
Doc-P-1200147-638514499032957049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فيما تتواصل الحرب في غزة، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية، اليوم الخميس، عن مسؤولين عرب وصفتهم بالمطلعين القول إن دولا عربية رفضت مقترحا إسرائيليا بإنشاء إدارة مدنية بقيادة عربية تستمر لسنوات في قطاع غزة حين تنتهي الحرب الحالية ضد حركة حماس.
Advertisement

وذكر المسؤولون الذين لم تذكر الصحيفة أسماءهم أن المقترح الإسرائيلي طرح سرا، وأن إسرائيل أبدت من خلاله رغبتها في الاحتفاظ بخيار شن عمليات عسكرية ضد حماس تحت مظلة الإدارة المدنية المقترحة.

وقالت إن المسؤولين العرب أكدوا رفض الحكومات العربية لفكرة تأسيس إدارة مدنية بقيادة عربية في غزة.
وأضافت أن أولئك المسؤولين أشاروا إلى أن هناك حكومات عربية ترى ضرورة أن يكون لحماس دور مستمر في غزة بعد الحرب.

ونسبت الصحيفة كذلك لمسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه القول "هناك محادثات. المشكلة أننا لم نصل حتى الآن إلى حل رغم مرور وقت طويل.. وهذا يتركنا غارقين في وحل غزة".

وأضاف "الكل يجمع على قول لا لحماس، لكن علام يتفقون؟"
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:02 | 2024-05-16
07:40 | 2024-05-16
07:33 | 2024-05-16
07:26 | 2024-05-16
07:19 | 2024-05-16
07:15 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24