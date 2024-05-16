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عربي-دولي

القيادة المركزية الأميركية: شاحنات المساعدات ستصل إلى شاطئ غزة خلال أيام

Lebanon 24
16-05-2024 | 02:51
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الخميس أن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية ستصل إلى شاطئ غزة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن أي قوات أمريكية لم تدخل إلى غزة.
وقالت القيادة في بيان نشر عبر منصة "إكس": اليوم، في حوالي الساعة 7:40 صباحا (بتوقيت غزة)، قام أفراد القيادة المركزية الأميركية الذين يدعمون المهمة الإنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية الإضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، بتثبيت رصيف مؤقت على الشاطئ في غزة"، مؤكدة أنه "كجزء من هذا الجهد، لم تدخل أي قوات أمريكية إلى غزة".
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وأعلنت أنه "من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة. وستتسلم الأمم المتحدة المساعدات وتنسق توزيعها في غزة".


وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن في 8 اذار أن الجيش الأميركي سيبني رصيفا مؤقتا قبالة سواحل غزة، كبديل للطرق البرية من أجل إيصال المساعدات للقطاع.
يشار إلى أنه ما يصل إلى 1000 عنصر من أفراد الخدمة الأمريكية يساعدون في إنشاء الرصيف العائم، ويهدف الهيكل الذي سيتكون من جسر يبلغ طوله 1800 قدم سيتم ربطه بالشاطئ، إلى دعم عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع المحاصر.
وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أن تكلفة بناء الرصيف العائم على ساحل قطاع غزة، ستبلغ 320 مليون دولار. (RT)
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