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عربي-دولي

بعد إقالته من منصبه كوزير دفاع.. شويغو يكشف عن مهمته الأساسية

Lebanon 24
16-05-2024 | 03:41
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أعلن سيرغي شويغو، اليوم الخميس، بأن العملية العسكرية الخاصة ستبقى في صدارة اهتماماته بصفته السكرتير الجديد لمجلس الأمن الروسي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به شويغو للصحفي الروسي بافيل زاروبين على هامش زيارته إلى الصين ضمن الوفد الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس.
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وأضاف شويغو أنه من الواضح للجميع أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في كافة المحاور، وأكد أنه تم إنشاء الاحتياطيات اللازمة من الأفراد والمعدات لمواصلة الهجوم، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر، الأحد الماضي، مرسوما يقضي بتعيين شويغو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي خلفا لنيكولاي باتروشيف، على أن يتولى أيضا مسؤوليات مجمع الصناعات العسكرية.

واقترح بوتين وفق الكرملين تعيين وزير دفاع جديد مكان شويغو، إذ رشح المدني أندريه بيلوسوف، نائب رئيس الوزراء السابق والمتخصص في الاقتصاد، لهذا المنصب بعد مرور أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا.(سكاي نيوز)

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