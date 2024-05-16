غزو رفح لن يقضي على حماس ولن ينهي الحرب.. فما هي خطة نتنياهو؟

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ذكر موقع "The Conversation" الأسترالي أن "الحرب في غزة دخلت الآن شهرها الثامن وما زال التوصل إلى حل للصراع يبدو بعيد المنال. وتزعم إسرائيل أنها قتلت 13 ألف من مقاتلي حماس حتى الآن. وإذا كان هذا الرقم صحيحا، فيمكن للمرء أن يفترض أن عدد المسلحين الجرحى أو العاجزين يبلغ على الأقل ضعف هذا العدد أو ربما ثلاثة أضعافه. وقبل اندلاع الحرب، قدرت إسرائيل أن هناك حوالي 30 ألف مقاتل من حماس في غزة. وإذا كانت الأرقام صحيحة، فقد يكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حق في القول بأن إزالة آخر الكتائب في مدينة رفح الجنوبية من المرجح أن تحبط قدرة الجماعة على تشكيل تهديد لإسرائيل".وبحسب الموقع، "مع ذلك، ونظراً للظروف الفوضوية في غزة، ليس من الصعب الاعتقاد بأن الرقم 13000 هو مجرد تقدير يستند إلى العدد التقريبي للرجال في سن الخدمة العسكرية (18-40 سنة) من بين 35000 فلسطيني قتلوا في المجموع . بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المسلحون الباقون يختبئون في الأنفاق تحت رفح، كما يدعي نتنياهو، فما الذي يمنعهم من استخدام شبكة الأنفاق للتحرك شمالاً بعيداً عن الأذى؟ هناك بعض الأدلة على أن هذا يحدث بالفعل. ويقول الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية إن حماس أعادت تجميع صفوفها في مناطق وسط وشمال غزة التي تدعي إسرائيل أنها "طهرتها" قبل أشهر".وتابع الموقع، "الأهم من ذلك، أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من تحديد مكان اثنين من قادة حماس الرئيسيين والقضاء عليهما: الزعيم السياسي يحيى السنوار، الذي دبر هجمات 7 تشرين الأول، والقائد العسكري محمد ضيف. وبينما لا يزال هذان الشخصان طليقين، لا يمكن لإسرائيل أن تدعي النصر. علاوة على ذلك، لم تنجح إسرائيل في إنقاذ بقية الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ولم يتم إطلاق سراح سوى ثلاثة من الرهائن الـ 240 الذين احتجزتهم حماس من خلال العمل العسكري. وتم إطلاق سراح ما يزيد قليلاً عن 100 رهينة أخرى من خلال المفاوضات والإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها حماس".وأضاف الموقع، "يتزايد الغضب الدولي إزاء سلوك إسرائيل في الحرب بشكل متزايد، كما يتبين من تزايد الاعتصامات الجامعية في مختلف أنحاء العالم، بل وحتى صيحات الاستهجان الصاخبة الموجهة ضد إسرائيل التي شاركت في مسابقة الأغنية الأوروبية.كما أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن تسليم ذخائر ثقيلة إلى إسرائيل بسبب قرار نتنياهو المضي قدما في هجوم رفح. ومع ذلك، هذا قرار رمزي، فلا تزال إدارة بايدن تمضي قدمًا في صفقات أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار أميركي لإسرائيل، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع".وبحسب الموقع، "على الرغم من أن حماس لم تقدم أسبابا لهجومها الصادم الذي أدى إلى اندلاع الحرب الحالية، إلا أنه من المعقول الافتراض أن سبب الهجوم هو إما لوضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال الشرق الأوسط في الوقت الذي كانت فيه السعودية على وشك التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، أو لجذب الانتباه الدولي إلى الظروف المروعة في غزة، التي توصف بأنها أكبر سجن مفتوح في العالم، أو أنها تسعى إلى تأجيج غضب إسرائيل إلى هذا الحد، ما سيدفع الأخيرة إلى أن ترد باستخدام القوة المفرطة وتثير انتقادات دولية واسعة النطاق. ومن هذا المنطلق، فقد نصبت حماس فخاً لإسرائيل، ونجحت بذلك".وتابع الموقع، "نظراً للوضع الحالي، ومع ابتعاد نتنياهو عن تحقيق أهدافه المعلنة في الحرب والانتقادات الدولية المتزايدة سوءاً، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه ضغوطا من ثلاث جهات، مع عدم وجود خيارات جيدة. أولاً، إنه يقود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وهدد عدد من وزراء هذه الحكومة الأكثر تطرفاً بالانسحاب إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق نار طويل الأمد. ومع رغبة 71% من الإسرائيليين في استقالة نتنياهو، وفقاً لاستطلاع للرأي أجري مؤخراً، فمن المؤكد أنه سيخسر الانتخابات التي ستُجرى في أي وقت قريب".وأضاف الموقع، "ثانيا، تمارس عائلات الرهائن المتبقين الذين يعتقد أن حماس تحتجزهم والذين يقدر عددهم بنحو 130 رهينة ضغوطاً لا هوادة فيها على نتنياهو لحمله على قبول وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراحهم. وثالثاً، يريد بايدن إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وهو يدرك جيدًا الخطر المتمثل في احتمال عدم توجه التقدميين والأميركيين العرب للتصويت في تشرين الثاني، مما يعني تسليم الرئاسة إلى دونالد ترامب افتراضيًا. وكان حجب شحنة الذخيرة في وقت سابق من هذا الشهر مجرد واحدة من الإشارات العديدة التي أرسلها بايدن إلى نتنياهو بأن صبره بدأ ينفد".وبحسب الموقع، "كلما طال أمد الحرب، كلما سلطت الضوء على أن إسرائيل ليس لديها استراتيجية طويلة المدى للعيش جنبا إلى جنب مع جيرانها الفلسطينيين. وحتى لو أمكن الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإن حكومة نتنياهو لم تضع خطة "لليوم التالي". وبالفعل، يؤدي غياب الخطة إلى خلق فراغ خطير في السلطة في شمال غزة. إذن ما هي الخطة لغزة؟ في الواقع، لن يدعم أي من الإسرائيليين أو الفلسطينيين قيام الجيش الإسرائيلي بإعادة احتلال القطاع على المدى الطويل. كما وأوضح نتنياهو أيضًا أن حكومته لن تقبل بسلطة فلسطينية تم إصلاحها، والتي تحكم حاليًا جزءًا من الضفة الغربية، من السيطرة على غزة. كما وفشلت الخيارات المتعلقة بالاستعانة بقوات خارجية من المنطقة أو الأمم المتحدة في اكتساب المزيد من الاهتمام".