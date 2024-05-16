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استشهاد أكثر من 15 ألف طفل في غزة منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
16-05-2024 | 04:45
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، ان أكثر من 15 ألف طفل استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن 15 ألفا و103 أطفال استشهدوا في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر.
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وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 35,233 مواطنا وإصابة 79,141 آخرين.

توثيق 838 حالة تعذيب بحق الأطفال
من ناحية ثانية، أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إساءة معاملة وتعذيب الأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وخلال الفترة التي تمتد بين الأول من كانون الثاني 2016 والحادي والثلاثين من كانون الأول 2023، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال 838 حالة تعذيب لأطفال فلسطينيين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي.

وحذرت "الحركة العالمية" من أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتع بها جنود الاحتلال، وعلمهم المسبق بأنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، تشجعهم على المضي في انتهاكاتهم وتصعيدها، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال.(سكاي نيوز)

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