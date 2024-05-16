"السولار" ينفجر في بلدٍ عربيٍّ.. ومواطنون يهرعون لجمعه!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتجمع عدد من أهالي قرى الظهير الغربي في المنيا، لتعبئة كميات من السولار المتسرب بسبب حدوث كسر في أحد الخطوط الحيوية.





واستغل مواطنون وجود كميات كبيرة من الوقود المسكوب في أحد المجاري، وتجمعوا لتعبئته داخل زجاجات للاستفادة منه، قبل تحرك الأجهزة الأمنية والسيطرة على الموقع منعًا لحدوث أي حرائق.

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ولاحقاً، وصلت الفرق المختصة وجرى إصلاح الكسر. (روسيا)