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عربي-دولي

بالصورة... رئيس عربيّ سابق يخرج من السجن لتقديم ملف ترشّحه

Lebanon 24
16-05-2024 | 06:18
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سمح القضاء الموريتاني للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالخروج من السجن لإيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية حزيران المقبل، وإعادته للسجن بعد ذلك.

وقد أمرت محكمة الاستئناف في نواكشوط بإخراج ولد عبد العزيز، ليتمكن من إيداع ملف ترشحه لدى لمجلس الدستوري وإعادته إلى سجنه.
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وجاء قرار القاضي بناء على طلب الرئيس السابق، حيث لم تعترض النيابة العامة على ذلك. (روسيا اليوم)
 
الرئيس الموريتاني السابق يقدم ملف ترشحه للرئاسة من خارج قضبان السجن (صورة)

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