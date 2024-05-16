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حياته لا تزال في خطر.. رئيس الوزراء السلوفاكي يخضع لعملية جراحية جديدة

Lebanon 24
16-05-2024 | 06:42
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ذكرت وكالة "برافدا" للأنباء أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو سيخضع لعملية جراحية جديدة.

وفقا للوكالة "العملية الأولى استغرقت 5 ساعات، تمكن الأطباء خلالها من وقف النزيف في تجويف البطن، وسيخضع لعملية أخرى في الورك".
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وفي وقت سابق، أكدت قناة "ماركيزا" السلوفاكية التلفزيونية نقلا عن مصادر، أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بعد الجراحة لا تزال في خطر.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك بعد العملية الجراحية: "حالته خطيرة للغاية، نضع جميعا آمالنا في أيدي الطاقم الطبي، إنها حالة طبية صعبة جدا". (روسيا اليوم) 
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