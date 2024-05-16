زيلينسكي يلتقي قادة عسكريين في مدينة خاركيف

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توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جبهة خاركيف حيث التقى قادة عسكريين في المدينة، التي كانت ثاني أكبر مدن أوكرانيا من حيث السكان.وأكد الرئيس الأوكراني من خاركيف، حيث تتعرض المقاطعة لهجوم روسي واسع منذ نحو أسبوع، أن "الوضع صعب للغاية" لكنه "تحت السيطرة".وقال زيلينسكي، في منشور على تلغرام، إن "الوضع في منطقة خاركيف هو إجمالا تحت السيطرة، وجنودنا يلحقون بالمحتل خسائر باهظة. لكن المنطقة تبقى صعبة للغاية"، بعد لقائه القادة العسكريين في مدينة خاركيف التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود مع روسيا.وتأتي زيارة زيلينسكي لخاركيف بعد تقارير عن نجاح القوات الأوكرانية في إيقاف تقدم القوات الروسية السريع في المقاطعة الحدودية.وقال الجيش الأوكراني إن إجراءاته الدفاعية أجبرت القوات الروسية على تخفيف وتيرة الهجمات في شمال منطقة خاركيف اليوم الخميس.وأضاف أنه واصل القتال في الجزء الشمالي من مدينة فولتشانسك التي تقع في خاركيف، وأن الوضع تحت السيطرة.