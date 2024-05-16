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وزير إسرائيلي يكشف... من سيحكم غزة بعد الحرب؟

Lebanon 24
16-05-2024 | 06:55
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قال ميكي زوهار وزير الثقافة الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستدير قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب عسكريا لا مدنيا، وفق ما نقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن حكم غزة العسكري سيخلق مشكلة لأنه من الصعب إيجاد شخص يديرها مدنيا تحت حكمنا العسكري.
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وأشار إلى أنه "ليس لدى إسرائيل خيار آخر، فبمجرد خروجنا من القطاع ستعزز حماس قوتها العسكرية مرة أخرى". (روسيا اليوم)
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